Le aperture dei giornali spagnoli: “Un’altra delusione per il Barcellona”

Per Marca “Cristiano spinge il Barça nell’abisso”, apertura dedicata al tonfo interno del Barcellona sconfitto per 3-0 dalla Juventus, che gli costa la qualificazione al secondo posto nel girone. I catalani non perdevano in casa in Champions League dal 2013.

As dedica spazio all’episodio tra PSG e Basaksehir, “Stop al razzismo” recita lo spazio in prima pagina.

Sport apre con il titolo “Calvario”, mentre per Mundo Deportivo è “Un’altra delusione”:

i blaugrana ripetono gli errori difensivi del campionato e cadono nettamente sconfitti davanti a una Juventus che strappa il primo posto del girone. Due gol su rigore di Cristiano Ronaldo e uno di McKennie.







Foto: Mundo Deportivo