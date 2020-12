Copertine per la sfida di Champions di stasera tra Barcellona e Juve, e quindi tra Messi e Ronaldo, per i giornali sportivi spagnoli. Mundo Deportivo titola: “Torna il duello”. Scelta simile per Marca che sceglie due gigantografie dei due protagonisti e il titolo: “Come ai vecchi tempi”. Sport si concentra più sul Barça, reduce dal ko di Cadice: “Che torni la speranza”.

Foto: Mirror