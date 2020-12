Le aperture dei giornali spagnoli: “Real, di male in peggio”

Mundo Deportivo e AS dedicano la copertina alla sconfitta del Real Madrid in Ucraina, così come ha fatto anche Marca.

Mundo Deportivo titola “Di male in peggio”, un Madrid molto grigio cade in Ucraina e rischia di uscire nella fase a gironi. Se la giocherà contro il Moenchengladbach, che perdendo contro l’Inter ha lasciato in vita i blancos.

Per AS è una “Situazione al limite”: il Madrid crolla a Kiev ma Inter gli regala una possibilità in più, Zidane è molto in bilico.





Foto:Marca