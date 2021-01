Le aperture dei giornali spagnoli: “Real, Alaba può essere imminente”

Per Marca “Alaba può essere imminente“, il Real Madrid è pronto a fare l’offerta giusta per chiudere il trasferimento del terzino del Bayern Monaco. Si parla di un contratto di quattro anni e più di dieci milioni a stagione.

Mundo Deportivo apre con “Laporta, molto favorito“, per il ruolo di presidente del Barcellona sembra in vantaggio Laporta. Ha il 52% delle preferenze in un sondaggio del quotidiano.

As titola “Il duello del gol” in riferimento al match di stasera tra Real Madrid e Celta Vigo. Si sfideranno Benzema e Iago Aspas, 13 e 15 gol rispettivamente. I due bomber si giocheranno fino alla fine della stagione il titolo di capocannoniere.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco