Le aperture dei giornali spagnoli: “L’Atletico vince e chiude il girone di andata a +7”

Aperture incentrate principalmente sulla vittoria dell’Atletico Madrid per 3-1 sul Valencia, che gli consente di chiudere il girone di andata a +7 dal Real Madrid, e con una partita in meno. Spazio anche per Frenkie De Jong, che con un gol e un assist, in assenza di Leo Messi trascina il Barcellona alla vittoria per 2-0 sul campo dell’Elche, la quarta consecutiva.

AS

“Mezza Lega”

Marca

“Felice nella sua giornata”

Mundo Deportivo

“Leader De Jong”

Foto: AS 25-01-2021