Le aperture dei giornali spagnoli: “La Liga è viva”, e “Molestia totale”

Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli, in edicola questa mattina. Tra i temi principali il pareggio dell’Atletico Madrid per 2-2 contro il Celta Vigo, ma anche sui dissidi tra Barcellona e Psg per Messi, e quelli legati al rinnovo di Raphael Varane.

AS

“La Liga è viva”

L’Atletico Madrid incappa in un pareggio contro il Celta Vigo. Un gol di Ferreyra all’89’ permette agli ospiti di riprendere la doppietta di Luis Suarez e tenere vivo il campionato; nonostante i colchoneros rimangano a +8 su Real Madrid e Barcellona, con una partita in meno rispetto alle rivali.

Marca

“Telenovela Varane”

Spazio al Real Madrid e al francese. I Blancos sospettano che il difensore stia valutando di non rinnovare il suo contratto che scade a giugno 2022. Ecco perchè sembrano aprirsi scenari di un suo possibile trasferimento per 50 milioni di euro al PSG o Manchester United.

Sport

“Molestia totale”

Titolo polemico quello di Sport, in riferimento a France Football che ha vestito Messi con la maglia del PSG. Da Parigi continuano a provocare il Barcellona sul futuro del fuoriclasse argentino, ad una settimana dal duello di Champions League al Camp Nou.

