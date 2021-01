Le aperture dei giornali spagnoli: “Il viaggio senza fine”

Marca titola “Il viaggio senza fine”, dovuto al Real Madrid che è rimasto bloccato a Pamplona dopo la partita contro l’Osasuna a causa della tempesta di neve che ha colpito la Spagna, e che si recherà direttamente a Malaga, e poi a Siviglia per la Supercoppa.

Anche As apre con la questione Supercoppa: “Senza polveri per la Supercoppa”. Apertura a rimarcare più le difficoltà di gioco dei Galacticos che non sono andati oltre lo 0-0 contro l’Osasuna, piuttosto che la tempesta che ha cambiato i piani delle società.

Anche Mundo Deportivo apre con la Supercoppa, ma con vista Real Sociedad. “In discesa verso Cordoba”: questa l’apertura dedicata alla Sociedad che ha recuperato Nacho Monreal, ma affronterà la Supercoppa in netto calo: il suo gioco è pieno di dubbi. La squadra di Imanol ha vinto una delle ultime nove partite ed ha perso 20 dei 27 punti