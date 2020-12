Le aperture dei giornali spagnoli: “Il Barcellona si aggancia”

Marca titola “Quando loro funzionano”, la prima pagina del quotidiano è dedicata al Real Madrid, ma in particolare a Modric e Kroos. Il croato e il tedesco insieme hanno generato 67 occasioni da gol per i blancos.

Anche As apre sul Real, ma si focalizza su Benzema, definito “Magnifico”.

Karim Benzema è stato più importante nella seconda era Zidane (29% dei gol del Real Madrid) di Cristiano nella prima (28%).

Sport dedica la prima pagina alla vittoria del Barcellona: “Hay Liga!”, per Mundo Deportivo

“Il Barça si aggancia”.

Spazio ai blaugrana con la vittoria per 2-1 sulla Real Sociedad. Rimonta con i gol di Jordi Alba e De Jong, rientrando in corsa per il campionato.







Foto: Twitter ufficiale Barcellona