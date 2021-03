Le aperture dei giornali spagnoli: “Grandioso”. Il Barcellona rimonta il Siviglia e conquista la finale

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi giovedì 4 marzo 2021. Prime pagine che richiamano all’impresa del Barcellona, che dopo la sconfitta all’andata per 2-0, ribalta la situazione nel ritorno, portandosi sul 3-0 nei supplementari con Braithwaite.

Marca

“Il Siviglia ha perso il posto”

Apertura dedicata all’impresa del Barcellona che rimonta il 2-0 dell’andata e accede alla finale di Copa del Rey. Gli andalusi sbagliano un rigore e regalano il 2-0 al 94′ quando già accarezzavano il passaggio del turno. I blaugrana, eroicamente, hanno forzato i supplementari con un gol di Piqué. Braithwaite ha completato la rimonta dopo un’altra grande partita dei catalani. Polemica per una mano di Lenglet.

As

“Alla finale con polemica”

Ampio spazio al Barcellona che viene celebrato dopo l’impresa contro il Siviglia. Gli ambiziosi blaugrana trionfano ai supplementari con gli andalusi in dieci e poi in nove dal 103′. La squadra di Lopetegui ritiene che l’arbitro abbia perdonato l’espulsione di Mingueza e un rigore di Lenglet. Intanto Barçagate cresce. Spuntano fatture per un lavoro non svolto.

Sport

“Grandioso!”

Titolo ovviamente riferito al Barcellona che rimonta il Siviglia al Camp Nou ed accede alla finale di Copa del Rey grazie ad un’impresa, una prova epica. I blaugrana rimontano il 2-0 dell’andata con i gol di Dembelé e Piqué nei 90 regolamentari e quello di Braithwaite ai supplementari.

Mundo Deportivo

“Finale a Valencia”

Il quotidiano tratta in apertura della sfida di stasera dando spazio in particolar modo all’Athletic Bilbao. I Leoni devono superare l’1-1 dell’andata a San Mames contro il Levante per conquistare un posto nell’appuntamento per il titolo. La competizione punisce Inigo Martinez con quattro partite, ma il club accelera tutte le opzioni per farlo giocare stasera.

Foto: sport04-03-21