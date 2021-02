Le aperture dei giornali spagnoli: “Duello tra titani”

I quotidiani sportivi spagnoli escono questa mattina concentrandosi sulla vittoria del Real Madrid contro il Valencia, così come della sfida di Champions di domani sera tra Barcellona e Psg. Tra i temi anche l’infortunio di Carvajal nel Real Madrid che costringerà il difensore a saltare la partita contro l’Atalanta.

AS

“Un giro senza rivali”

Il Real passa sopra un Valencia molto debole con due gol di Benzema e Kroos. Carvajal è di nuovo infortunato: non ci sarà contro l’Atalanta.

Marca

“Efficienza tedesca”

Terza vittoria consecutiva del Madrid nonostante la piaga degli infortuni: 2-0 in campionato al Valencia, reti di Benzema e il tedesco Kroos.

Sport

“Piqué e Araujo vogliono giocare”

Araujo può giocare a gara in corso e Piqué cerca di forzare i tempi per essere a disposizione di Koeman.

Mundo Deportivo

“Duello dei Titani”

Messi e Mbappé, con 19 e 18 gol in 26 partite in questa stagione, misurano la loro potenza in Barça-PSG.

Foto: Mundo Deportvo 15-02