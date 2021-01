Le aperture dei giornali portoghesi: “Il Benfica punta Pinho. Il Porto tratta il rinnovo di Corona”

A Bola apre con: “Il Porto tratta il rinnovo di Corona”. Questione rinnovo in casa Porto per l’esterno messicano classe 1993 in scadenza nel 2022, per evitare fughe gratuite.

“Sfida al Maritimo per lo Sporting”. Trova spazio anche la Coppa in prima pagina, con la capolista Sporting Lisbona che se la vedrà con il Maritimo.

Record apre invece con: “Il Benfica punta Rodrigo Pinho”. Jorge Jesus, tecnico delle aquile avrebbe individuato nell’attaccante in forza al Maritimo e già autore di 16 reti tra coppe e campionato, il rinforzo di gennaio per il suo Benfica