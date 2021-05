Le aperture dei giornali inglesi: “Manchester United e Arsenal, gioia e dolore”

Le prime pagine inglesi di oggi, 7 maggio 2021, dedicano grande spazio alle semifinali di Europa League: se da una parte il Manchester United è riuscito ad ottenere la finale, dall’altra l’Arsenal è stata eliminata dal Villarreal. Queste tutte le aperture:

Daily Mail: “Auba and out”. “La disperazione dell’Arsenal, che non riesce a raggiungere in finale di Europa League i rivali dello United: il Villarreal ferma i Gunners sullo zero a zero e, in virtù del due a uno dell’andata, strappa il pass per la finalissima di Danzica”.

The Guardian: “Euro-gioia e dolore”. “I due volti delle inglesi impegnate ieri nelle due semifinali di Europa League: lo United perde di misura con la Roma ma vola comunque in finale, impresa che non riesce invece all’Arsenal, eliminato dal Villarreal dell’ex Emery”.

Mirror: “Eu blew it, Eu did it!”. “L’Arsenal esce di scena anche dall’Europa League e quasi certamente non parteciperà alle coppe nella prossima stagione. Fa festa invece il Manchester United, che si assicura la finale nonostante il k.o. per tre reti a due sul campo della Roma”.

FOTO: Mirror Sport 7-05-21