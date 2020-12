Le aperture dei giornali inglesi: “Il Manchester United esce dalla Champions League”

Ampio spazio dedicato dai giornali inglesi all’eliminazione del Manchester United per mano del Lipsia, 3-2 il risultato dello scontro tra le due formazioni che si giocavano gli ottavi di finale nel gruppo H.

Queste le principali aperture odierne in Inghilterra:

Daily Telegraph: “United crash out of the Champions League”

Mirror Sport: “ManCity bites Pog”

The Times: “Pitiful United down and out”

Daily Express: “Too little too late for United…and Ole?”

Foto: Twitter Man United