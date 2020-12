Le aperture dei giornali inglesi: “Firmino stupefacente”

Le prime pagine inglesi di oggi dedicano grande spazio alla vittoria del Liverpool nel big match contro il Tottenham: 2-1 per i Reds grazie al gol di Firmino nel finale. Continua la crisi per l’Arsenal, fermato sull’1-1 dal Southampton che è terzo, mentre l’Everton di Ancelotti ha vinto per 2-0 in casa del Leicester. Spicca il ritorno in panchina di Sam Allardyce, che a 66 anni prende il posto dell’esonerato Slaven Bilic al WBA.

Queste tutte le aperture di oggi:

Star Sport: “Bobby’s dazzler”;

The Daily Telegraph: “Fliyng Firmino seals top spot”;

Mirror Sport: “Bobby dazzler”;

Daily Express: “High and mighty”.





Foto: Twitter ufficiale Liverpool