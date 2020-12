Le aperture dei giornali inglesi, Curtis Jones e Kelleher sugli scudi

Sulle prime pagine inglesi di oggi si dà ampio spazio al successo del Liverpool in Champions League contro l’Ajax, il match è stato deciso da un gol di Curtis Jones ma in porta è risultato decisivo il giovane portiere Kelleher.

E’ stata rinviata la gara di Premier League fra Aston Villa e Newcastle. La lega ha accettato la richiesta del club bianconero di posticipare la partita in seguito all’alto numero di giocatori positivi al Coronavirus presenti in rosa.

Ecco i titoli dei principali giornali britannici:

Star Sport: “Kell of duty”

Mirror Sport: “Wonderboys”

Daily Telegraph: “Young guns inspire Liverpool”

Daily Express: “Sweet 16 for Curtis”

Foto Curtis Jones: Twitter ufficiale Liverpool