Le amichevoli di oggi: vincono Juve, Roma, Inter, Bologna e Monza. La Lazio cade contro l’Almeria

Sono ben sei le amichevoli che hanno coinvolto i club di Serie A quest’oggi. La Juve passa contro il Rijeka grazie alla rete di Moise Kean. Vittoria rotonda per la Roma che piega lo Waalwijk con un 3-0 firmato Abraham, El Shaarawy e Zaniolo. La Lazio esce sconfitta con il risultato finale di 2-0 dall’amichevole disputata in terra spagnola contro l’Almeria. Un gol per tempo della squadra di Liga ha piegato i ragazzi di Sarri: al 34′ ha sbloccato il match Toure, prima del raddoppio siglato al primo minuto della ripresa da Ramazani. Vittoria per 2-0 al Granillo, invece, per l’Inter di Simone Inzaghi, nell’amichevole giocata contro la Reggina del fratello Filippo. Buone notizie per il tecnico nerazzurro, visto che le reti sono state realizzate da Edin Dzeko e Romelu Lukaku, mandati in campo dall’inizio insieme. Vantaggio del bosniaco all’81’ e raddoppio del belga sei minuti più tardi. Il Bologna si aggiudica l’amichevole italiana contro l’Hellas Bologna grazie alla rete di Orsolini. Infine, vittoria di grande prestigio per il Monza che si impone con il risultato finale di 1-2 in casa dei forti francesi dell’Olympique Lione. Avanti i brianzoli già nel primo tempo con Mota, il raddoppio è stato firmato da Caprari all’ora di gioco. Il centro di Lukeba nel recupero è servito solamente per dimezzare lo svantaggio finale dell’OL

Juventus-Rijeka 1-0

73′ Kean

Roma-Waalwijk 3-0

3′ Abraham, 19′ El Shaarawy, 48′ Zaniolo

Almeria-Lazio 2-0

35′ Toure, 46′ Ramazani

Reggina-Inter 0-2

81′ Dzeko, 87′ Lukaku

Hellas Verona-Bologna 0-1

43′ Orsolini

Lione-Monza 1-2

Mota, Caprari, Lukeba

Foto: Instagram Serie A