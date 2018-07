Le 48 ore del Chelsea: shopping a Milano. I nomi in ballo

Il Chelsea è a Milano con Fali Ramadani e nelle prossime ore – se non ci saranno variazioni di programma o intoppi – dovrebbe sbarcare anche Marina Granovskaia. I nomi in ballo sono tre: in primis Daniele Rugani, subito dopo Gonzalo Higuain, senza trascurare Miralem Pjanic. I dettagli. Per Rugani il Chelsea pensa di aver fatto il massimo, un’offerta da 55 milioni di euro con ingaggio da 4,5 milioni a stagione. Sarri aspetta il difensore classe ’94, saranno ore importantissime. Si entrerà nel vivo anche per Gonzalo Higuain: il Chelsea sa che il Milan è sul Pipita, ma sa altre due cose. La prima: in questo momento i rossoneri devono fare prima un’uscita per poi pensare all’attaccante importante. La seconda, non meno importante: la linea dei rossoneri oggi è più quella di prendere un profilo più giovane (Morata). E proprio di Alvaro si potrebbe parlare nelle prossime ore, mentre Sarri aspetta Higuain quasi come priorità. Il discorso su Pjanic è molto semplice: palla a Ramadani, soprattutto serve un’offerta molto vicina ai 100 milioni. Altrimenti nulla e quindi probabile adeguamento. Fino a quel momento il discorso resterà aperto. Un’ultima cosa: nella mini lista per il centrocampo resiste sempre Vecino.