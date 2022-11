Lazzari: “Vogliamo la qualificazione. Derby? Questa partita per noi è più importante”

La Lazio scende in campo a Rotterdam, contro il Feyenoord, per cercare di ottenere la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Manuel Lazzari ha così presentato la partita: “Sappiamo che sarà una partita difficile, ci giochiamo tutto in uno stadio difficile, ma vogliamo uscire da qui con la qualificazione e daremo tutto per ottenerla. Dopo il ko con la Salernitana ci vogliamo rialzare, sappiamo che è una settimana particolare perché c’è il derby ma questa è la partita più importante per noi e dobbiamo date il massimo perché ci giochiamo gli ottavi di finale”.

Foto: Lazio Twitter