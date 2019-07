Lazzari-Lazio, visite giovedì. Adesso è giusto (senza invenzioni)

Vi avevamo detto che non erano state programmate per lunedì (ieri) le visite di Manuel Lazzari con la Lazio. Anche perché non ci sarebbe stata la possibilità. Avevamo aggiunto che la trattativa con la Spal non aveva avuto alcun tipo di intoppo e che sarebbe stato rispettato l’accordo dopo il sì che il terzino aveva dato – come raccontato – in tempi non sospetti. Entro giovedì doveva essere e giovedì sarà. Alla larga dal sensazionalismo.

Foto: Twitter ufficiale Spal