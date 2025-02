Lazzari: “Giochiamo contro la squadra più forte d’Italia, servirà la migliore Lazio possibile”

Domani, alle ore 21:00, la Lazio affronterà l’Inter nel delicato match di Coppa Italia. A parlarne, ai canali ufficiali della società biancoceleste, è stato Lazzari. Queste le sue parole: “Servirà la Lazio migliore, andiamo a giocare su un campo difficilissimo contro la squadra più forte d’Italia. Speriamo di farci trovare pronti. La Coppa Italia è un trofeo che ogni squadra vorrebbe vincere, affronteremo la partita nel migliore dei modi cercando di passare il turno. Quando sono arrivato sei anni fa era una Lazio completamente diversa, questa è molto giovane e ha margini di crescita molto elevati. Io ho avuto un infortunio al ginocchio che mi ha tenuto fuori per un mese, non è mai facile rientrare e prendere condizione. Fortunatamente il mio fisico me lo permette, sono entrato nelle ultime partite e sto cercando di mettere minuti nelle gambe. Devo allenarmi al massimo per ritrovare la condizione”.

FOTO: Instagram Lazio