Lazzari: “Felice per il nuovo ruolo, mi potrò giocare un posto in Nazionale”

Direttamente dal ritiro di Auronzo, è intervenuto ai microfoni il centrocampista laziale, Manuel Lazzari, che ha parlato del suo ritorno al ruolo di terzino e del tecnico Maurizio Sarri:

“Ne ho sentite molte sul mio nuovo ruolo, sinceramente non ho ascoltato nessuno e quando ho sentito dell’arrivo di mister Sarri ero molto contento. Volevo mettermi alla prova, posso fare tranquillamente il nuovo ruolo, l’ho già ricoperto in nazionale e alla Spal. Il Mister ha le proprie idee di calcio soprattutto per la linea difensiva, noi ci stiamo impegnando per mettere in campo le sue idee il prima possibile. Questa settimana da terzino destro sta andando molto bene. Ho avuto qualche difficoltà i primi giorni in cui era tutto nuovo, ma con due allenamenti al giorno ci stiamo integrando alla grande ed è anche molto divertente. Il primo giorno che sono arrivato a Formello ho parlato con il mister che mi ha chiesto cosa ne pensassi del nuovo ruolo”.

Ha poi parlato della Nazionale e della sua voglia di tornare nel gruppo di Mancini:

“Lavorando con la difesa a quattro con la Lazio avrò maggiori possibilità di ritagliarmi un posto in Nazionale, dipenderò da come reagirò e da quello che farò con la Lazio. Dopo gli Europei ho provato a scrivere a Immobile, ma ha cambiato numero e non lo ha letto, sono felicissimo per loro. Durante la finale ero tesissimo, il secondo tempo l’ho visto in camera perché per i miei gusti ci sono troppi gufi (ride, ndr). Faccio un grande applauso a Immobile e Acerbi e spero di rivederli presto”.

Infine un commento su Felipe Anderson:

“Felipe Anderson l’ho conosciuto in questi giorni, è un giocatore fantastico con qualità incredibili. Ci darà una grande mano e chiunque giocherà dietro di lui dovrà anche coprirlo”.

Foto: Twitter Lazio