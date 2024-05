Lazzari: “Dobbiamo prenderci almeno l’Europa League”

L’esterno della Lazio ha parlato così ai microfoni prima del match contro l’Empoli: “La ricorrenza di oggi è un motivo in più. Ci hanno parlato tanto di quella squadra e cercheremo di fare qualcosa in più, di regalare la giornata perfetta ai tifosi. Ci vuole tempo per essere perfetti con questo stile di gioco, venivamo da tutt’altro calcio con Sarri. In questi primi due mesi, comunque, ci siamo tuffati in questa nuova realtà e ogni giorno ci lavoriamo, cercando di dare il massimo. Ci vorrà del tempo, a Monza è stata una partita un po’ complicata, abbiamo fatto qualche passo indietro, ma l’importante è dare risposte diverse già da oggi. Qualificazione all’Europa risultato minimo? A livello personale, sono da cinque anni qui e abbiamo fatto sempre le competizioni europee, è un obiettivo principale ed è normale che tutti vorremmo giocare la Champions. Ci proveremo finché l’aritmetica lo consentirà, altrimenti l’Europa League dobbiamo prendercela”.

Foto: twitter lazio