Lazovic: “Non dobbiamo abbassare la testa. Contento per il gol ma conta il risultato della squadra”

L’esterno dell’Hellas Verona Darko Lazovic ha parlato nel post partita contro la Salernitana ai microfoni di Dazn: “Sono sicuramente contento per il gol, lo aspettavo da inizio da inizio stagione, ma quello che conta è il risultato. Oggi purtroppo abbiamo perso: questa sconfitta ci sta male, ma dobbiamo guardare avanti e prepararci al meglio. Non dobbiamo abbassare la testa. Perdere può capitare nel calcio: brucia un po’, perché dopo La Spezia oggi eravamo come al solito, quello ci fa un po’ male. Domani cercheremo di capire cos’abbiamo sbagliato insieme allo staff”.

FOTO: Twitter Verona