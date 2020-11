Lazovic: “Grazie per tutto l’affetto, non vedo l’ora di tornare”

“Grazie per tutto l’affetto e il calore che mi state dimostrando. Uno stimolo in più, per me, per tornare il prima possibile in campo con il mio Verona. A presto!” con questo messaggio apparso sui social dell’Hellas Verona, Darko Lazovic ha voluto mandare un messaggio a tutto i tifosi gialloblù dopo essere risultato positivo al Covid-19.

Foto: twitter Verona