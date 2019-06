L’azionista del Chelsea saluta: “Thank you Sarri”

Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Juve, come vi raccontiamo da tempi non sospetti. Intanto, da Londra arrivano ulteriori conferme sull’addio del tecnico al Chelsea. Hasan Nagoor, azionista di minoranza del club inglese seguito sui social da centinaia di migliaia di utenti, in serata ha pubblicato su Instagram una storia nella quale saluta Sarri, ringraziandolo per il lavoro svolto: “Thank you Sarri”, il breve messaggio con allegato un cuore blu.

Foto: Twitter ufficiale Europa League