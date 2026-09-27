Lazio, vittoria nell’amichevole contro l’Arezzo: Pinamonti e Diogo Leite firmano il 2-0

27/09/2026 | 16:45:51

Termina con un successo biancoceleste per 2-0 l’amichevole tra Lazio e Arezzo.

I biancocelesti decidono di portare delle novità, la formazione di partenza infatti è il 4-2-3-1 invece del solito 4-3-3. Partono subito bene gli uomini di Gattuso, trovando la rete del vantaggio al 1′ con Pinamonti. Il resto del primo tempo è molto equilibrato, con entrambe le squadre che creano occasioni senza però riuscire a finalizzare.

Il secondo tempo inizia in fotocopia del primo: dopo appena due minuti, precisamente al 46′, la Lazio trova la rete del raddoppio con Diogo Leite, che segna così la sua prima rete in biancoceleste. Dopo il gol, la partita torna nuovamente in equilibrio e termina sul punteggio di 2-0.

Foto: X Lazio