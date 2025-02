Lazio, vittoria a Cagliari per 2-1. I biancocelesti si riprendono il quarto posto

La Lazio vince il posticipo del lunedì della 23a giornata di Serie A, vincendo 2-1 in casa del Cagliari. Zaccagni manda in vantaggio i capitolini al 41′. Arriva il pareggio con Piccoli, per il Cagliari, al 56′, sugli sviluppi di calcio d’angolo. La Lazio segna il gol vittoria al 66′ con Castellanos. Tre punti di platino per i biancocelesti che salgono di nuovo al quarto posto, a 42 punti, scavalcando la Juve che era a 40.

Foto: X Lazio