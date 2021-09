Lazio, visite mediche per Zaccagni. Il video

Seconda e ultima parte di visite mediche per Mattia Zaccagni, l’ultimo acquisto del calciomercato estivo della Lazio. Il giocatore, questa mattina, si è recato presso la clinica Paideia (struttura medica di riferimento del club biancoceleste) per sottoporsi ad alcuni controlli. L’ex Hellas Verona, arrivato a Formello otto giorni fa, è pronto per essere convocato già domenica in vista della terza gara di campionato che la squadra di Sarri giocherà in trasferta contro il Milan.