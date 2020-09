Giornata di visite mediche in casa Lazio. Tocca al giovane portiere Pereira, classe 2002 prelevato dal Monaco, e al centravanti Muriqi. In particolare, per l’attaccante albanese (con cittadinanza turca) si tratta del secondo giro di controlli dopo quelli effettuati lo scorso 14 settembre. I due sono arrivati poco dopo le 8 in clinica.

Foto: Twitter Lazio