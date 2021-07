Lazio, visite mediche per Luka Romero. Il video

La Lazio ha chiuso un colpo per la prospettiva: si tratta di Luka Romero classe 2004, trequartista del Real Mallorca, che ha esordito nella Liga nel 2020 a 15 anni e 219 giorni, diventando il calciatore più giovane di sempre a scendere in campo per la prima volta nel massimo campionato spagnolo. Questa mattina il giocatore è arrivato a Roma e si è sottoposto alle visite mediche di rito con il club biancoceleste presso la clinica Paideia.