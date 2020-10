Lazio, visite mediche per Lazzari dopo l’infortunio

Si ferma anche Manuel Lazzari nella Lazio. L’esterno destro nella giornata di ieri ha lasciato il ritiro della Nazionale per un infortunio muscolare ai flessori. Rientrato a Roma in serata dopo la scalo a Bergamo insieme ai compagni di squadra, nella mattinata di oggi Lazzari si è presentato alla Clinica Paideia dove si è sottoposto a esami strumentali per valutare l’entità dello stop.

Foto: twitter Lazio