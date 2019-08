Lazio, visite mediche in corso per Dziczek

Alla clinica Paideia di Roma è arrivato Patryk Dziczek. Il centrocampista classe 1998 effettuerà le visite mediche di rito. Ultimo passaggio prima di iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in Italia, ma non alla Lazio. L’ormai ex giocatore del Piast Gliwice verrà girato alla Salernitana.

Foto: Sito Piast Gliwice