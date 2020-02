Lazio-Verona, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani sera andrà in scena il recupero della diciassettesima giornata di Serie A tra Lazio e Hellas Verona. Inzaghi, che vincendo andrebbe a meno due dalla Juve superando l’Inter, dovrebbe affidarsi al solito 3-5-2 con Strakosha tra i pali, Bastos, Acerbi e Radu nel terzetto arretrato; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto e Lulic a centrocmapo con Caicedo e Immobile a comporre il tandem offensivo. Juric sarebbe intenzionato a rispondere col 3-4-2-1: Silvestri in porta, Rrahmani, Gunter e Kumbulla in difesa; Faraoni, Veloso, Pessina e Lazovic in mezzo al campo; Zaccagni e Verre a sostegno dell’unica punta Borini. A seguire le probabili formazioni:

Lazio (3-5-2): Strakosha, Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Veloso, Pessina, Lazovic; Zaccagni, Verre, Borini. Allenatore: Juric.

Foto: Daily Star