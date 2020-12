Lazio-Verona: le formazioni ufficiali

La Lazio, fresca di passaggio del turno in Champions League, riceve il Verona. Inzaghi schiera Parolo come terzo di difesa e conferma Marusic come esterno di sinistra. Caicedo dà il cambio a Correa. Tra i gialloblù Juric sceglie Salcedo per il ruolo di centravanti.

LAZIO (3-5-2) – Reina; Parolo, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Akpa Akpro, Marusic; Caicedo, Immobile. All: Inzaghi.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Lovato, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Salcedo. All: Juric.

Foto: Twitter Lazio