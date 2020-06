Lazio, un’altra rimonta: Immobile e Parolo stendono il Toro. Inzaghi resta in scia della Juve

Un’altra rimonta da tre punti per la Lazio. Dopo la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina, la squadra di Simone Inzaghi batte a domicilio il Torino con il medesimo risultato. Padroni di casa in vantaggio al 5′ con Belotti, che trasforma con freddezza un calcio di rigore concesso per un fallo di mani di Immobile. Lo stesso attaccante biancoceleste si rifà ad inizio ripresa, superando Sirigu con un diagonale mancino e realizzando il suo 29esimo gol in campionato (eguagliato il suo record personale). Al 73′ ci pensa Parolo, complice una deviazione di Bremer, a firmare il definitivo sorpasso. La Lazio non molla, resta in scia della Juve e si porta momentaneamente a -1 dalla capolista, in campo tra pochi minuti in casa del Genoa.

Martedì 30 giugno

19:30 Torino-Lazio 1-2 (Belotti – Immobile, Parolo)

21:45 Genoa-Juventus

Mercoledì 1 luglio

19:30 Bologna-Cagliari

19:30 Inter-Brescia

21:45 Fiorentina-Sassuolo

21:45 Lecce-Sampdoria

21:45 Spal-Milan

21:45 Verona-Parma

Giovedì 2 luglio

19:30 Atalanta-Napoli

21:45 Roma-Udinese

CLASSIFICA: Juventus 69; Lazio 68; Inter 61; Atalanta 57; Roma 48; Napoli 45; Milan 42; Parma, Verona 39; Cagliari, 38; Bologna 37; Sassuolo 34; Fiorentina, Torino 31; Udinese 28; Sampdoria, Genoa 26; Lecce 25; Spal, Brescia 18.

Foto: Twitter ufficiale Lazio