Lazio, un punto che pesa. Apre Correa, poi ingenuità di Patric: è 1-1

E’ solo pari (1-1) tra Club Brugge e Lazio nella seconda partita del girone F di Champions League. Ad aprire le marcature è stato Correa con un sinistro dal limite dell’area al 14′ dopo un buon avvio degli uomini di Inzaghi. Il pari arriva al 42′ con Vanaken che dal dischetto non sbaglia dopo il tackle di Patric su Rits in area di rigore. Un pareggio amaro per i biancocelesti che dovranno tenere alta l’asticella e non cullarsi dopo la vittoria sul Borussia Dortmund.

Foto: twitter Lazio