Lazio, un bel pareggio contro il Borussia Dortmund trascinata da Immobile

Una bella Lazio porta via un punto dal Signal Iduna Park di Dortmund. Immobile su rigore, nella ripresa, ha realizzato il gol del pareggio, rispondendo alla rete del vantaggio di Guerreiro. Nel finale la squadra di Inzaghi ha sfiorato anche la vittoria con un tiro dal limite di Immobile e una punizione di Pereira, entrambi respinti dal portiere Burki.

La contemporanea vittoria del Club Brugge contro lo Zenit non qualifica matematicamente i biancocelesti agli ottavi. All’ultima giornata, all’Olimpico, alla Lazio basterà non perdere contro i belgi per passare. Se la Lazio vincerà e il Borussia Dortmund non riuscisse a battere lo Zenit, la formazione capitolina potrebbe classificarsi prima. Il Dortmund è già agli ottavi.

Foto: Twitter Lazio