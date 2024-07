Lazio, ultimo giorno ad Auronzo di Cadore. Poi ritorno a Roma

Ultima seduta di allenamento per la Lazio nel ritiro di Auronzo di Cadore. Gli uomini di Baroni si sono ritrovati oggi in campo a partire dalle ore 09:30 e successivamente torneranno nella Capitale.

Alla seduta odierna non hanno lavorato col gruppo Cataldi, Dele-Bashiru, Gila e Tavares, con la squadra che ha svolto un lavoro prettamente aerobico prima di rientrare in hotel per il pranzo e, in seguito, rientrare nella Capitale.

Foto: Instagram Lazio