Lazio, tutte le mosse. Almeno un altro centrocampista di spessore

08/01/2026 | 23:10:24

La Lazio ha preso Ratkov e Taylor, ma non si ferma. In queste ore probabilmente è il club più attivo sul mercato. I biancocelesti vogliono prendere almeno un altro centrocampista di qualità: vi confermiamo i contatti fitti (da ieri) per Toth del Ferencvaros con manovre notturne in vista, l’idea è quello di avvicinarsi alla definizione. La richiesta è di 14-15 milioni più bonus, la Lazio vorrebbe spendere di meno ma apprezza (Sarri ancora di più) il talento di un ragazzo ricercato da diversi club – anche italiani – nelle ultime settimane. Su Timber vi confermiamo assolutamente i contatti fitti con l’entourage e con il Feyenoord, c’è concorrenza perché il ragazzo è in scadenza di contratto ma la Lazio è in corsa. Teniamo ancora Fabbian sullo sfondo perché ancora tutto è possibile, ma la valutazione del Bologna oggi è superiore a quella di Toth. Su Belahyane ribadiamo il fortissimo interesse del Torino, con o senza Ilic nell’operazione. Belahyane ha anche un paio di proposte dall’estero, ma i granata insistono. Occhio alle sorprese: ieri sera abbiamo anticipato la possibilità di una cessione di Isaksen in caso di una proposta soddisfacente, la Lazio non è soddisfatta del rendimento dell’esterno.

foto instagram personale