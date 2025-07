Lazio, tre gol alla Primavera: a segno Pedro, Cancellieri e Basic

20/07/2025 | 22:10:37

Prima sgambata in famiglia per la Lazio che pochi minuti fa ha chiuso la sua prima fatica del precampionato, battendo 3-0 la Primavera.

A segno per la compagine di Sarri, Pedro, Cancellieri e Basic al 91′. La prossima settimana la compagine biancoceleste è attesa il 26 luglio dall’amichevole contro l’Avellino prima della tourneè in Turchia.

Foto: Instagram Lazio