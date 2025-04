Lazio, tre giorni di fuoco che iniziano tra gelo e neve

Tre giorni di fuoco, per la Lazio, che iniziano al gelo. Proprio così: alle 18,45 la gara di andata in Norvegia, temperature rigide, contro il Bodo Glimt. Il rientro in Italia con un charter quando sarà quasi l’alba, il tempo di riposare a Formello magari con una seduta di scarica, sabato la rifinitura in vista del derby di domenica sera. La Lazio non si giocherà l’intera stagione in tre giorni, ma poco ci manca. Intanto, nella notte a Bodo c’è stata una fitta nevicata, ma dovrebbe essere sistemato tutto per l’inizio della partita, in modo da consentire il regolare svolgimento. Tuttavia le scelte di Baroni saranno legate anche al meteo con qualche calciatore (Castellanos in testa) che è tornato recentemente da un infortunio.

Foto: Instagram Lazio