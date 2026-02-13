Lazio, trauma distorsivo-contusivo della caviglia destra per Pedro. La nota

13/02/2026 | 19:53:59

Attraverso una nota ufficiale, la Lazio ha comunicato le condizioni di Pedro a seguito degli esami effettuati dopo l’infortunio rimediato nell’ultima gara di Coppa Italia contro il Bologna.

Questa la nota del club: “Nel pomeriggio odierno, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue. Il calciatore Pedro è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso la Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti, effettuati in relazione all’infortunio occorso nel corso della gara Bologna-Lazio, hanno evidenziato un trauma distorsivo-contusivo della caviglia destra con interessamento parziale del complesso capsulo-legamentoso esterno. L’atleta ha già iniziato il programma riabilitativo specifico e sarà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per la definizione dei tempi di recupero”.

Foto: sito Lazio