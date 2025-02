Lazio, tornano in gruppo Patric e Vecino. Out Romagnoli

Dopo l’eliminazione in Coppa Italia, la Lazio è tornata in campo per preparare la sfida contro il Milan. Questa mattina sul campo di Formello non si è visto Alessio Romagnoli, reduce da un affaticamento all’adduttore accusato proprio durante il match contro l’Inter. Out anche Dele-Bashiru, fuori per infortunio dalla gara col Venezia. Ma ci sono anche buone notizie. Infatti, sono rientrati in gruppo Patric e Matias Vecino.

Foto: Instagram Vecino