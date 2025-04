Lazio, torna in gruppo Castellanos

Castellanos torna in gruppo, è la buona notizia per la Lazio a tre giorni dalla sfida di Bergamo. L’attaccante si è ristabilito dopo i problemi al polpaccio destro che lo hanno tenuto fuori per diverse partite. Isaksen ha lavorato a parte dopo i problemi emersi durante gli ultimi impegni con la sua Nazionale: l’esterno offensivo è stato utilizzato contro il Torino, ma evidentemente ha bisogno di essere gestito.

Foto: sito Lazio