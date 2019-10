Lazio-Torino, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani si sfideranno anche Lazio e Torino. Inzaghi è propenso a schierarsi col consueto 3-5-2 con Strakosha in porta, Bastos, Luiz Felipe e Acerbi nel pacchetto arretrato; Marusic, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto e Lulic in mezzo al campo; in avanti la coppia composta da Caicedo e Immobile. Mazzarri dovrebbe rispondere in maniera speculare con Sirigu tra i pali, Izzo, Nkoulou e Lyanco nel terzetto difensivo; De Silvestri, Meité, Rincon, Lukic e Laxalt a centrocampo; Zaza e Belotti nel tandem offensivo.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Simone Inzaghi.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Meitè, Rincon, Lukic, Laxalt; Zaza, Belotti. All. Walter Mazzarri.

Foto: Daily Star