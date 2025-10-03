Lazio-Torino, le curiosità: i precedenti all’Olimpico sorridono ai biancocelesti

03/10/2025 | 09:48:24

Domani alle ore 15 si disputerà il match tra Lazio e Torino.

La Lazio arriva alla gara dopo aver vinto in casa del Genoa per 3-0, un segnale di ripresa per i biancocelesti, che non erano partiti nel migliore dei modi, avendo raccolto finora soltanto 6 punti.

Il Torino, invece, si presenta alla sfida in condizioni ancora più difficili: una sola vittoria e un pareggio fino a questo momento, con l’allenatore granata Marco Baroni già a rischio esonero in caso di un’ulteriore sconfitta.

Ecco alcune curiosità sul match:

-I precedenti all’Olimpico sorridono alla Lazio: su 70 gare di Serie A giocate in casa, i biancocelesti hanno vinto 24 volte, l’ultima per 2-0 nel settembre 2023.

-La Lazio è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 12 sfide contro il Torino in Serie A (6V, 5N), comprese tutte le ultime quattro (3V, 1N).

-La Lazio è la squadra contro la quale il Torino ha pareggiato il maggior numero di incontri in Serie A: 59 sui 140 totali.

-La Lazio ha raccolto soltanto sei punti in questo avvio di campionato, frutto di due vittorie; in caso di sconfitta contro il Torino, sarebbe la peggior partenza dei biancocelesti nell’era dei tre punti a vittoria dopo sei giornate.

-Il Torino ha vinto l’ultima sfida giocata di lunedì contro la Lazio in Serie A.

Foto: Instagram Lazio