Lazio-Torino, i convocati di Baroni
04/10/2025 | 11:06:51
Il tecnico del Torino, Marco Baroni, ha diramato la lista dei convocati per il match contro la Lazio.
Ecco l’elenco rilasciato dal club:
“Il tecnico Marco Baroni ha selezionato 24 calciatori per la sesta giornata di Serie A contro la Lazio:
Aboukhlal, Adams, Asllani, Biraghi, Casadei, Coco, Dembélé, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Israel, Lazaro, Maripan, Masina, Ngonge, Njie, Nkounkou, Paleari, Pedersen, Popa, Simeone, Tameze, Vlasic, Zapata”.
Foto: Instagram Baroni