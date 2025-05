Lazio, Tavares torna in gruppo e punta l’Inter

15/05/2025 | 15:47:30

Buone notizie per Baroni verso la sfida contro l’Inter di domenica, si rivede in gruppo Nuno Tavares. L’esterno della Lazio si è allenato interamente con la squadra prendendo parte anche alle prove tattiche anti-Inter, una novità rispetto agli ultimi giorni. Il calciatore potrebbe essere convocato per la delicata gara che mette in palio un pezzo di scudetto per i nerazzurri e qualificazione in Champions per i biancocelesti.

Foto: Instagram Tavares