Lazio, successo per 2-4 contro il Paderborn: a segno anche Caicedo

Altro successo per la Lazio di Simone Inzaghi che stende, soffrendo nei primi minuti, il Paderborn per 2-4. A segno per i biancocelesti Caicedo, poi Cataldi, Lulic e un autogol di Jans. Per i padroni di casa servono a poco le reti di Antwi-Adjei e Souza. A seguire il tabellino dell’incontro:

Paderborn-Lazio 2-4

Marcatori: 19′ Caicedo (L), 33′ Cataldi (L), 41′ aut. Jans (P), 68′ Antwi-Adjei (P), 88′ Souza (P), 89′ Lulic (L)

Paderborn 07 (4-4-2): Huth; Jans (85′ Dörfler), Hünemeier (85′ Rumpf), Strohdiek (59′ Kilian), Holtmann (59′ Schwede); Pröger (46’Souza), Vasiliadis (85′ Bilogrevic), Gjasula (59′ Kapic), Antwi-Adjei (71′ Hilbner); Shelton (71′ Ritter), Mamba (46′ Zolinski).

A disp.: Ratajczak, Brüggemeier.

All.: Steffen Baumgart.

Lazio (3-5-2): Strakosha (69′ Guerrieri); Vavro (69′ Lazzari), Acerbi (69′ Parolo), Bastos (69′ Radu); Patric, Milinkovic (81′ Berisha), Cataldi (69′ Badelj), Andrè Anderson (69′ Luis Alberto), Jony (69′ Lulic); Adekanye (69′ Correa), Caicedo (69′ Immobile).

A disp.: Alia, Wallace.

All.: Simone Inzaghi.

Foto: Lazio Twitter