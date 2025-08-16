Lazio, successo in amichevole per 2-0 con l’Atromitos. Maxi rissa nel primo tempo

16/08/2025 | 22:15:39

La Lazio ottiene un successo nell’amichevole di questa sera. A Rieti finisce 2-0 contro l’Atromitos in una serata dove si è visto tanto nervosismo, una maxi rissa e poco gioco. I biancocelesti di Sarri si impongono 2-0 con i gol di Pedro e Noslin. Ma nel primo tempo si è scatenata una mega rissa, con calci, pugni, imbarazzante per una amichevole. Il tutto proseguito negli spogliatoi. Serata poco amichevole allo stadio Manlio Scopigno.

Foto: sito Lazio